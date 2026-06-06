Ritorni a FN: "Sadotti e Deli, quante richieste per loro in B e in C. Croci punto di riferimento per i progetti futuri della Fiorentina"

La Fiorentina sta vivendo un grande momento a livello di settore giovanile. Pochi giorni fa è arrivata la conquista dello scudetto Primavera da parte del club viola, un titolo che mancava da 43 anni. All’interno di questo gruppo ci sono stati dei ragazzi che sono stati importanti in questo percorso come Edoardo Sadotti e Lapo Deli. Scendendo di categoria invece, fari puntati sul bomber 2010, Federico Croci, protagonista al Torneo di Viareggio e ora anche con la Nazionale Under 17, in finale dei campionati Europei di categoria. Di tutti loro, Fiorentinanews.com ha parlato con Andrea Ritorni, chief scout di VigoGlobalService, la società che gestisce questi ragazzi.

Sadotti

“Lo Scudetto è stato un traguardo importante, per la società e per tutti quelli che ci hanno lavorato. Sadotti ha fatto un grande campionato, ha realizzato anche quattro reti. Purtroppo ha avuto questo infortunio, che fortunatamente è meno grave del previsto, ma lo ha costretto a saltare le ultime due partite alle quali teneva tantissimo. Nonostante tutto, però, questo Scudetto è anche suo ed è giusto che se lo goda. Ci sono tantissime squadre su di lui, specialmente in Serie C, ma anche in Serie B. Ora valuteremo tutti insieme, io, Vigorelli, la famiglia e la Fiorentina, quale sia il percorso migliore da fare per il ragazzo”.

Deli

Su Deli: “Lapo è un bravissimo ragazzo e giocatore, da gennaio è maturato da un punto di vista mentale e fisico, ha fatto un cambiamento epocale. Io dico sempre che vanno aspettati i giocatori, perché non sai mai quando possono migliorare. E Lapo si è trasformato negli ultimi cinque mesi. Ha gli occhi addosso di grandissime squadre di Serie C, c’è interesse anche in Serie B. Anche nel suo caso, valuteremo il percorso migliore per lui assieme a Vigorelli, al club e alla sua famiglia. Ma sono entrambi felici, perché vengono dal settore giovanile della Fiorentina, due ragazzi toscani e se lavori bene, come abbiamo visto, puoi trovare i giocatori a pochi chilometri da te, senza andare a cercarli fuori. A Galloppa va dato atto del traguardo che ha ottenuto”.

Poi Ritorni ha aggiunto: “Sono felice che questi due ragazzi abbiano coronato un sono, ma sono ancora più felice del fatto che non siamo noi ad andare a proporli alle società, ma sono le squadre che vengono a chiederli alla Fiorentina, segno che il club viola ha creato un buon prodotto”.

Croci

Ha già avuto modo di incontrare Moreno Zebi, entrato in società, con l’avvento di Fabio Paratici alla direzione sportiva: “Un rapporto perfetto. Abbiamo incontrato anche il direttore del settore giovanile Valentino Angeloni. Stiamo definendo adesso il percorso di Federico Croci. Ci siamo visti con tutti i dirigenti e la Fiorentina è una società più che amica, perché tutte le volte che veniamo via usciamo sempre di comune accordo. Federico ha giocato in diverse categorie, è stato un po’ sballottato, ma ha risposto sempre bene alle sollecitazioni. Anche in Nazionale Under 17 dove gioca da sotto età. È un giocatore di grande prospettiva e personalità, con grandi qualità, che darà grandi soddisfazioni alla Fiorentina e al calcio italiano. Penso che il suo prossimo futuro sia in viola, perché ama questa maglia, vuole bene alla società ed è un punto di riferimento importante per i progetti calcistici futuri del club viola”.