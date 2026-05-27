Sadotti: "Una grande amarezza non essere in campo per la partita che tutti noi sognavamo"
"Regalatemi un'ultima, grande, emozione"
Niente da fare. Edoardo Sadotti non potrà giocare la partita decisiva per la stagione della Primavera della Fiorentina, vale a dire la finalissima scudetto contro il Parma che si terrà domani al Viola Park.
“Ho fatto il possibile ma…”
“Ho fatto il possibile per riuscire a giocare l'ultima partita della stagione - è il messaggio del difensore viola - la più importante, quella che sognavamo da luglio, la finale...ma purtroppo non riuscirò”.
“Regalateci l'ultima, grande, emozione”
E poi: “In questo momento c'è tanta amarezza ma va bene così. Siamo consapevoli dei nostri mezzi e della voglia che abbiamo di chiudere la stagione nel migliore dei modi. Mi avete fatto vivere emozioni indescrivibili e spero che giovedì mi regaliate l'ultima, la più bella. Fatelo per me, per la Fiorentina, ma soprattutto per noi. comunque vada, GRAZIE e FORZA”.