Fiorentina-Parma: dove vedere la finale scudetto in DIRETTA TV. Una visione in chiaro
La sfida tra Fiorentina e Parma, finale scudetto del campionato Primavera, si giocherà giovedì al Viola Park con inizio alle 20.30. La gara trasmessa in diretta su Sportitalia.
Solo un'opzione per vedere Fiorentina-Bologna in TV
Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) coprirà la diretta televisiva dell'evento e la trasmissione sarà in chiaro (gratuita) per chi vorrà vederla senza andare al Viola Park.
Fiorentinanews c'è!
Per chi non avesse la possibilità di accedere a questo servizio, ricordiamo che a vostra disposizione c'è sempre la diretta testuale di Fiorentinanews.com, gratuita, seguitissima e con la possibilità di commentare il match in tempo reale.
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