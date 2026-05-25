La Fiorentina conosce l'avversario per la finalissima scudetto. Mikolajewski e una vittoria di rigore

La Primavera della Fiorentina si giocherà la finale scudetto contro il Parma.

Questo è il verdetto che ci ha dato la seconda semifinale del campionato quella tra il Parma, appunto, e il Cesena, giocata questa sera al Viola Park.

Le reti

2-1 il risultato finale del match determinato da due calci di rigore procurati da Cardinali e trasformati da Mikolajewski. In mezzo a questi due penalty, realizzati al 29' e al 70', c'è il momentaneo 1-1 del Cesena in apertura di ripresa con una punizione di Zamagni. alle 20.30 affronterà la Fiorentina in Finale.

La finalissima

Giovedì prossimo, inizio ore 20.30, sempre al Viola Park, ci sarà la finalissima tra Fiorentina e Parma che consegnerà il titolo tricolore della categoria.