Galloppa: "Abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Con la Samp non c'è niente, ma sto riflettendo sul futuro. Adesso però..."

A Sportitalia ha parlato nel post partita della semifinale scudetto Primavera 1 l'allenatore della Fiorentina Daniele Galloppa, che ha espresso tutta la sua gioia per l'approdo in finale dopo la vittoria contro il Bologna per 2-0.

Le parole di Galloppa

“Devo ancora metabolizzare tutto, ma abbiamo compiuto qualcosa di straordinario: arrivare a due finali in due anni non è affatto semplice. Ora vogliamo conquistare lo scudetto per Firenze, perché i ragazzi hanno fatto un lavoro straordinario. Mi aspettavo un Bologna molto aggressivo nel primo tempo, ma ho chiesto alla squadra di restare calma. Siamo stati bravi a colpire nei momenti in cui loro hanno abbassato l’intensità”.

Sul futuro

"L’abbraccio con Angeloni? Ci siamo stretti tutti insieme, con lo staff e con persone eccezionali che lavorano ogni giorno con noi. Per quanto riguarda il mercato, non c’è nulla con la Sampdoria. Però sono sei anni che vivo il Viola Park e sto facendo alcune riflessioni. Adesso, però, conta soltanto chiudere al meglio: per me, per questi ragazzi e per la Fiorentina. La mia testa è rivolta solo a portare il tricolore a Firenze".