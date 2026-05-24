Trapani: "Il Bologna ci ha sempre messo in difficoltà, ma daremo il massimo. Galloppa coraggioso"

Il capitano della Fiorentina Primavera Niccolò Trapani ha rilasciato una breve intervista a Sportitalia prima della partita fra la viola e il Bologna, valida come semifinale del campionato Primavera 1.

L'analisi del match

“Sarà una partita complicata - ha detto il giovane capitano viola - Abbiamo già giocato contro il Bologna in campionato ci ha messo sempre in difficoltà. La squadra è concentrata e cercherà di dare il massimo”.

Il mister Galloppa

Trapani ha poi parlato dell'annata della Fiorentina e del suo allenatore Galloppa: “E' stata un'annata bellissima a livello personale e di squadra, siamo riusciti a ottenere il primo posto in classifica, che era un obiettivo mai raggiunto dalla Fiorentina. Una parola per descrivere Galloppa? Coraggioso”