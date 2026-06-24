Spunta una nuova clausola per Favasuli. I viola potrebbero riprenderlo ad un prezzo stracciato
L'ex viola Costantino Favasuli è stato protagonista di una stagione molto positiva in serie cadetta con il Catanzaro di Alberto Aquilani. Sull'esterno sono piombati infatti diversi club di Serie A.
Club interessati
In cima alla lista c'è il Sassuolo, squadra allenata proprio da Aquilani. Interessati al classe 2004 ci sono anche club più prestigiosi degli emiliani, come la Roma e l'Atalanta.
La clausola
Il Resto del Carlino rivela l'esistenza di una clausola da 6 milioni di euro per il giovane del Catanzaro. Considerando la percentuale del 50% a favore della Fiorentina in caso di cessione, i viola, qualora volessero inserirsi, potrebbero riprendere Favasuli ad un prezzo davvero stracciato.
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