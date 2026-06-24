Il Chelsea soffia Palestra all'Inter! Nerazzurri costretti al piano B, si riaccende l'interesse per Dodò

L'Inter sembrava ad un passo dall'acquisto del giovane terzino destro Marco Palestra. Dopo settimane di trattative con l'Atalanta, il calciatore era in procinto di firmare con il club di Milano, ma l'irruzione del Chelsea ha interrotto un affare che sembrava fatto.

Possibili sostituti

Il giovane esterno approderà dunque in Premier League, costringendo l'Inter a scandagliare di nuovo il mercato alla ricerca del sostituto di Denzel Dumfries, partito in direzione Real Madrid. Sono diversi i nomi che sono tornati in ballo: Andrea Cambiaso in uscita dalla Juventus, Dan Ndoye del Nottnigham Forest, ma anche l'ex viola Michael Kayode, per il quale però il Brentford chiede una cifra davvero elevata.

Interesse per Dodò

Tra questi profili c'è anche il brasiliano della Fiorentina Dodò. Il terzino, seguito con interesse anche da Napoli e Roma, ha il contratto in scadenza fra un anno e non ha intenzione di rinnovare. I viola chiedono una cifra intorno ai 15 milioni di euro. Lo scrive TMW.