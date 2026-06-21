Paratici al lavoro per il post-Dodò, spunta un nuovo nome del Bologna per la fascia destra. I felsinei fissano il prezzo

Si allarga ancora il casting della Fiorentina per l'acquisto del terzino destro, Paratici annota un altro nome sul taccuino per sostituire il partente Dodò; stavolta il dirigente viola guarda a Bologna…

L'interesse viola

Norton-Cuffy sembra essere sempre più vicino al Napoli, mentre per Joao Mario i viola non hanno mai affondato il colpo. Ecco che allora torna di moda il nome del bolognese Emil Holm. Lo svedese ha trascorso gli ultimi 6 mesi in prestito alla Juventus, ma complice una serie di acciacchi e infortuni, non è riuscito a lasciare il segno. I bianconeri hanno deciso di non attivare l'opzione di riscatto, rispedendolo in Emilia.

La richiesta rossoblù

Il Bologna, che sta cercando di riportare in rossoblù proprio Joao Mario dalla Juventus, cerca acquirenti per l'esterno ex Atalanta e Spezia. I felsinei vorrebbero cedere Holm a titolo definitivo, ottenendo una cifra intorno ai 14 milioni per la sua cessione a titolo definitivo. Lo scrive Calciomercato.it.