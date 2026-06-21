Pedullà: "Thorstvedt pista da seguire, lui vuole continuare a lavorare con Grosso"
Kristian Thorstvedt
La Fiorentina deve rifarsi il look praticamente in ogni zona del campo. Per la linea mediana uno dei nomi più gettonati è quello del norvegese del Sassuolo Kristian Thorstvedt.
L'apprezzamento viola
Il centrocampista scandinavo è molto apprezzato dal neo tecnico gigliato Fabio Grosso, che nei suoi due anni al Sassuolo ne ha fatto un pilastro della squadra. Un apprezzamento che sembra essere ricambiato; lo stesso giocatore sarebbe infatti molto contento di proseguire la sua carriera sotto la gestione di Grosso a Firenze.
La volontà del calciatore
Lo scrive il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà sul proprio profilo X: Thorstvedt-Fiorentina, una traccia da seguire. Il centrocampista offensivo vuole continuare a lavorare con Grosso".
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