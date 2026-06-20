Thorstvedt: "Abbiamo perso un grande allenatore con l'addio di Grosso. Fiorentina? Adesso penso a..."

Kristian Thorstvedt in questi giorni è impegnato con la nazionnale norvegese ai mondiali di Canada, Messico e Stati Uniti. Ma questo non gli impedisce di parlare di mercato e di alcuni sviluppi riguardanti Fiorentina e Sassuolo.

Su Fabio Grosso arrivato sulla panchina viola ha detto: “Gli mando un grande in bocca al lupo. Abbiamo perso un allenatore molto bravo e preparato. Allo stesso tempo ne è arrivato un altro di valore (Aquilani ndr)”.

Sulla possibilità di approdare in viola: “In questo momento penso soltanto al Mondiale. Per tutto il resto ci sarà tempo più avanti. Sono diventato molto più forte da quando sono arrivato al Sassuolo e devo molto al club”.