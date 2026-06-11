Thorstvedt e il colpo di fulmine con la Fiorentina. E il suo arrivo significa una cessione inaspettata
Kristian Thorstvedt. Foto: Fiorentinanews.com
Un colpo di fulmine con la Fiorentina, Kristian Thorstvedt vuole Firenze. Questo è quello che si legge stamani sul Corriere dello Sport-Stadio.
Un Vichingo a Firenze
La Fiorentina vuole prendersi il suo Vichingo. Il calciatore ha già fatto intendere di gradire Firenze come destinazione. Adesso arriva il difficile: nonostante sia a un anno dalla scadenza, l'ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, chiede circa 15 milioni. Ma si può trattare, visto che la volontà del ragazzo sembra chiara.
Cessione inaspettata
Thorstvedt è simile a Fabbian e Brescianini come caratteristiche anche fisiche. Mettendo insieme le figurine uguali pare probabile che il suo eventuale arrivo preveda la cessione, inaspettata, di almeno uno dei due, onde evitare troppi doppioni in rosa.
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