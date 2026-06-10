Un caso particolare chiamato Thorstvedt. Un Grosso fattore alle spalle e la preferenza del giocatore

Fabio Grosso potrebbe portare con sé un giocatore dal Sassuolo alla Fiorentina. E questo giocatore corrisponde al nome di Kristian Thorstvedt.

Ingaggio e costo cartellino

Del centrocampista norvegese in chiave viola parlano diversi quotidiani stamani. Il suo ingaggio non rappresenterebbe di certo un ostacolo visto che il guadagna circa 600 mila euro al club emiliano. Semmai è la richiesta del Sassuolo ad indurre qualche riflessione: 15 milioni di euro nonostante un contratto in scadenza nel 2027. Il suo rinnovo è in stand by da tempo e il giocatore ha già fatto sapere di gradire la destinazione Firenze.

Già trattato in passato

Thorstvedt non è di certo un nome nuovo nelle cronache di mercato della Fiorentina, anche perché i viola lo avevano già trattato un paio di estati fa, ma anche lo scorso inverno senza però riuscire a convincere il Sassuolo a mollare la presa.