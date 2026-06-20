Eccolo il classico centrocampista dell'Udinese da 20 milioni: sparata alta dei friulani. Su Thorstvedt la Fiorentina ha un vantaggio

Dalla nidiata di calciatori pescati un po' ovunque dall'Udinese negli ultimi due anni è emerso Jurgen Ekkelenkamp, olandese e reduce da una bella stagione con 5 reti in campionato. E' uno dei singoli più in vista dei friulani che, in assenza di obblighi finanziari, possono permettersi di sparare alti: 20 milioni la richiesta per lui. Alla Fiorentina il classe 2000 piace molto ma è evidente che a quelle cifre, l'affare è praticamente impossibile.

Ben più percorribile, come noto, la strada per Kristian Thorstvedt invece: il norvegese con il club viola avrebbe ben altro legame, considerata la presenza di Grosso in panchina. Inoltre, il suo contratto con il Sassuolo scade tra un anno e la volontà di rinnovarlo non c'è: per questo la Fiorentina potrebbe essere molto favorita nella trattativa.