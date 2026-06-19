Italiano vuole Mandragora: la richiesta della Fiorentina per trattare con il Besiktas

Vincenzo Italiano vuole Rolando Mandragora. Secondo Turkiye.com l'ex tecnico della Fiorentina, appena approdato sulla panchina del Besiktas, avrebbe manifestato alla società la volontà di ingaggiare l'attuale centrocampista viola, con cui ovviamente ha già lavorato durante la sua esperienza in riva all'Arno.

La richiesta della Fiorentina

Il primo contatto tra le parti ha portato la Fiorentina ad avanzare una richiesta pari a 10 milioni di euro. Solo di fronte a una cifra del genere il club viola sarebbe disposto a trattare. Attualmente Mandragora ha un contratto fino al 2028, con opzione per il 2029.