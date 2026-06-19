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Moretto: "Dodô non è una priorità per la Roma. Non è nemmeno tra le prime 3-4 scelte di Gasperini"

Redazione /
Dodô
Dodô. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
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Il giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto ha parlato sul canale You Tube di Fabrizio Romano, intervenendo anche sulla situazione che riguarda Dodô e il presunto interesse della Roma per lui. 

Le parole di Moretto

“Ad oggi Dodo non rappresenta una priorità per la Roma e non rientra nemmeno tra le prime 3-4 scelte indicate da Gasperini per quel ruolo". 

La situazione in casa Roma

"Per questo motivo, al momento considero questa pista molto fredda e poco percorribile. Ci sono altri profili che piacciono alla dirigenza e all'allenatore, ma il brasiliano non è tra quelli maggiormente presi in considerazione”. 

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