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La Nazione: Dodô andrà via, tre big in dubbio

Redazione /
La Nazione
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La Nazione, in edicola questa mattina, nell'inserto QS, si parla soprattutto di mercato di casa Fiorentina

Prima pagina

In prima pagina si legge sulla conferenza stampa di ieri: “Fatti e non parole. E la para… Visione”. 

Pagina 2

A pagina 2 si legge: “Futuro viola, è l'ora della verità. Paratici, il restyling, le ambizioni. Squadra competitiva e duratura. Ma per esserlo servirà del tempo”. 

Pagina 4

A pagina 4: “Mercato, le conferme e gli addii. Comuzzo e Ndour non si toccano. Dodo andrà via, tre big in dubbio”. 

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