La Nazione: Dodô andrà via, tre big in dubbio
La Nazione, in edicola questa mattina, nell'inserto QS, si parla soprattutto di mercato di casa Fiorentina.
Prima pagina
In prima pagina si legge sulla conferenza stampa di ieri: “Fatti e non parole. E la para… Visione”.
Pagina 2
A pagina 2 si legge: “Futuro viola, è l'ora della verità. Paratici, il restyling, le ambizioni. Squadra competitiva e duratura. Ma per esserlo servirà del tempo”.
Pagina 4
A pagina 4: “Mercato, le conferme e gli addii. Comuzzo e Ndour non si toccano. Dodo andrà via, tre big in dubbio”.
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