La Nazione: Investimenti e squadra, il nuovo corso della Fiorentina è nato a New York
Due le pagine sulla Fiorentina che ci sono all'interno dell'inserto sportivo de La Nazione.
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In primo piano: “Il nuovo corso nato a NY Sostenibilità, investimenti e una squadra competitiva”. Sottotitolo: “Il dg Ferrari e il ds Paratici puntano su una 'rivoluzione' con talenti futuribili Il progetto per lo stadio Franchi resta centrale. Come Mediacom sulla maglia”. Di spalla: “Ladri in azione nella casa di Kean Rubati orologi per 300mila euro”.
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Sul mercato: “Ndour, da misterioso a certezza Juve e Napoli sul centrocampista Ma si alza il muro oltre i 30 milioni”. Sottotitolo: “Nonostante l'interesse, Paratici lo considera al centro del progetto tattico per la prossima stagione”. In taglio basso infine: “Commisso tra le leggende azzurre, l'incontro con Infantino e Baggio”.