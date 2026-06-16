Arriva la Juventus e la Fiorentina va sopra il muro dei trenta milioni per Ndour

Uno dei pochissimi giocatori della Fiorentina che hanno aumentato il proprio valore nel corso dell'ultima stagione, è il centrocampista viola, Cher Ndour.

Sette le reti realizzate da questo giocatore che si è guadagnato anche un posto nella Nazionale, sia pur quella sperimentale targata Baldini.

Sirene bianconere e 30 milioni

E dopo le sirene azzurre hanno cominciato a cantare anche quelle bianconere, ovvero Juventus, che avrebbe avviato i primi contatti coi viola. Per aprire la trattativa su Ndour servono oggi almeno 30 milioni di euro. Questa la risposta viola della quale parla stamani La Nazione.

Il 50% del Psg

Una valutazione volutamente alta, legata anche al fatto che il club viola considera Ndour uno degli elementi ‘intoccabili’ salvo offerte fuori mercato. Senza contare il fatto che, nell'accordo stipulato nel gennaio 2025 con il Psg, nel momento del suo trasferimento a Firenze, era previsto che il 50% dell'eventuale futura rivendita del giocatore sarebbe tornato ai francesi. Per questo la Fiorentina, in questo momento, non pensa a monetizzare bensì a blindare la sua mezzala.