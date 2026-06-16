Una candidatura che prende forza per il nuovo centrocampo della Fiorentina

Una candidatura che ha preso forza per il centrocampo della Fiorentina. E' quella di Azzedine Ounahi che il diesse viola, Fabio Paratici, ha visto giocare dal vivo ai Mondiali in corso di svolgimento.

Già incrociato

Il centrocampista marocchino è un volto già noto per i viola che hanno avuto modo di affrontarlo in Conference League quando vestiva la maglia del Panathinaikos. L'ultima stagione però l'ha giocata con la maglia del Girona, formazione retrocessa in Liga.

Il timore della Fiorentina

A livello di costi è un'opportunità di mercato, ma iI timore della dirigenza gigliata è che la vetrina Mondiale possa fare lievitare il prezzo del suo cartellino