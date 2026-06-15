Paratici e il giocatore visto dal vivo al Mondiale: è colpo di fulmine con Ounahi

L'ultima tappa del viaggio americano del diesse della Fiorentina, Fabio Paratici è stata East Rutherford nel New Jersey, a una mezzoretta di macchina da New York, dove, assieme alla fidanzata, Pilar Fogliati, ha assistito alla partita del Mondiale tra Brasile e Marocco.

Radiografia accurata

E secondo La Gazzetta dello Sport, il dirigente gigliato ha fatto la radiografia ad Azzedine Ounahi, centrocampista della squadra nord africana. Palleggio e corsa, un bel modo per mettersi in vetrina con la sua nazionale dopo la delusione della retrocessione col Girona.

Già segnalato e molto duttile

Factotum in mediana, Ounahi per la Fiorentina non è una sorpresa, perché il marocchino era già stato segnalato dalla rete di scouting del club e qualcuno era stato anche in Spagna per vederlo giocare. Piace per la sua duttilità, perché può fare il regista (serve un'alternativa a Nicolò Fagioli) e pure la mezzala.

Rischio Mondiale

I viola speravano di prenderlo a cifre contenute vista la retrocessione del Girona, ma il Mondiale rischia di far salire le sue quotazioni e far aumentare la concorrenza.