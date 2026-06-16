Rapine ai calciatori della Fiorentina, la lista comincia ad essere corposa. I precedenti rispetto a Kean

Moise Kean non è certo il primo calciatore della Fiorentina a cui è stata svaligiata la casa nel corso degli ultimi anni.

Gudmundsson

Nel marzo scorso, è toccato ad Albert Gudmudnsson; mentre l'islandese era in campo contro il Rakow in Conference League, la sua abitazione sulle colline di Firenze è stata ‘visitata’ da alcuni malviventi che hanno portato via diversi oggetti di valore.

Ikone

Nell’aprile 2022 brutta disavventura per Jonathan Ikone, con la sua villa al Girone razziata mentre la Fiorentina era impegnata contro l'Empoli. Rolex, altri orologi di valore, ma anche borse e vestiti griffati, questo il bottino in quella circostanza.

Ribery

Nel luglio 2020 infine era toccato a Franck Ribery il quale aveva ritrovato la casa messa a soqquadro al ritorno da una trasferta con la squadra a Parma. Presi orologi e gioielli in oro.