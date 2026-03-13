Furto in casa Gudmundsson: l'appello dell'attaccante della Fiorentina

Un brutto episodio ha colpito l'attaccante della Fiorentina Albert Gudmundsson. Come denunciato sui social dallo stesso calciatore, nella giornata di ieri la sua abitazione è stata svaligiata e sono stati rubati diversi oggetti di valore, tra cui alcuni importanti effetti personali.

L'appello di Gudmundsson

Gudmundsson ha lanciato quindi un appello, invitando chiunque avesse informazioni sui responsabili a contattare lui stesso oppure la polizia. In cambio di informazioni che portino al ritrovamento degli effetti rubati, l'islandese offrirà una ricompensa.