Gudmundsson tra poche luci e tante ombre: c'è ancora tempo per l'islandese?

Tra i tanti punti interrogativi della Fiorentina di questa stagione c'è anche Albert Gudmundsson, che più che una certezza in casa viola sta diventando un vero e proprio oggetto misterioso.

Poche luci e tante ombre

La stagione viola non ha di certo aiutato l'islandese, con gli errori dei singoli che si sono andati a ripercuotere sulla collettività del gruppo e viceversa. Di certo da un giocatore come lui ci si aspettava qualcosa di più, soprattutto a livello di leadership in campo.

Ultimi squilli

Durante la sua avventura in viola spesso si è discusso delle sue prestazioni altalenanti e quest'anno non fa eccezione. L'ultimo squillo di Gud è datato 7 gennaio contro la Lazio, siglando poi gli assist contro Milan e Bologna. Segno che quando la squadra gira, Albert gioca. Altrimenti la fatica è tanta. C'è ancora tempo? Sì, e sarà quello fondamentale per la salvezza della Fiorentina. Poi ci sarà l'estate e le riflessioni. Le prossime settimane in tal senso saranno cruciali. Lo scrive il Corriere dello Sport-Stadio.