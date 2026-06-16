Una Fiorentina sostenibile e competitiva. La linea tracciata dalla proprietà viola e un messaggio perentorio

II viaggio negli Stati Uniti del direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, e del direttore sportivo, Fabio Paratici, ha sancito l'inizio ufficiale del nuovo corso viola.

Messaggio perentorio

I due massimi dirigenti hanno fatto rientro a Firenze dopo una settimana trascorsa dall'altra parte dell'ocean. E dal summit con il presidente Giuseppe Commisso e la madre Catherine è emerso un messaggio chiaro e perentorio, scrive stamani La Nazione: costruire sin da subito una squadra ambiziosa, moderna e all'altezza della storia del club.

La linea tracciata

I colloqui con la proprietà sono serviti in primo luogo a sciogliere i nodi strutturali ed economici più stringenti. Con l'assenza dalle coppe europee nella prossima stagione, la linea tracciata impone una razionalizzazione dei costi e la creazione di una rosa più snella e sostenibile, ma sempre in una ottica di fare una squadra competitiva e senza ridimensionamenti.