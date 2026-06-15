Commisso: "La Fiorentina è un modello per il calcio italiano. Gli edifici non creano campioni, ma noi siamo già al passo successivo..."

Lo scorso 7 giugno, come avete potuto vedere, il presidente della Fiorentina, Giuseppe Commisso, ha avuto modo di incontrare il presidente della Fifa, Gianni Infantino, e tutta una serie di star dell'Italia (tra le quali Roberto Baggio), in un evento organizzato per la comunità italoamericana.

In quell'occasione, Commisso ha anche tenuto un discorso del quale riportiamo le parti più significative: “Mio padre amava il calcio, amava i bambini e credeva che il talento dovesse essere costruito, guidato e messo nelle condizioni di avere opportunità. Portare questo evento qui sembra qualcosa che mio padre stesso avrebbe voluto fare, e so che oggi guarderebbe questo campo dall’alto con enorme orgoglio”.

“Voglio ringraziare il Presidente Infantino per essere qui con noi, per aver contribuito a rendere possibile questo evento speciale e per il rispetto che ha dimostrato verso mio padre, verso la Fiorentina e verso il futuro del calcio italiano. Presidente Infantino, non dimenticherò mai la sua visita al Rocco B. Commisso Viola Park durante la sua costruzione, e le sono grato per il messaggio che ha condiviso quando quel centro sportivo è stato inaugurato. Per la nostra famiglia e per la Fiorentina, quel sostegno ha significato moltissimo”.

“Il futuro del calcio italiano ha bisogno sia di onestà sia di speranza. La domanda che ogni persona che ama il calcio italiano si pone è semplice: come può una nazione con la storia, il talento e la passione dell’Italia non qualificarsi alla Coppa del Mondo per la terza volta consecutiva? Il rapporto della stessa Federazione Italiana Giuoco Calcio chiarisce che non si tratta di un allenatore, di una partita, di una brutta serata o di una generazione sfortunata. È un problema sistemico, e proprio perché è sistemico richiede una risposta seria da parte di tutto il movimento calcistico italiano”.

“I numeri sono dolorosi, ma devono diventare una chiamata all’azione. In Serie A, i giocatori stranieri, cioè i giocatori non eleggibili per la Nazionale italiana, hanno giocato quasi il 68 percento dei minuti totali. In Spagna, quel numero è soltanto il 40 percento. In Francia, è il 48 percento. Inoltre, tra i giocatori di Serie A con una media di almeno 30 minuti a partita, soltanto il 31 percento era italiano. La Serie A si colloca al 49º posto su 50 campionati monitorati nel mondo per minuti giocati da Under 21 eleggibili per la Nazionale. Solo l’1,9 percento. Queste non sono soltanto statistiche. Sono avvertimenti”.

“Lo stesso rapporto mostra che l’Italia è ultima tra i principali Paesi calcistici europei per ricavi generati dai trasferimenti internazionali di giocatori formati in patria nell’ultimo decennio. Mostra anche che troppo poche academy italiane sono tra le migliori al mondo nella produzione di giocatori cresciuti in casa. I bambini italiani hanno ancora sogni. La passione c’è ancora. Il potenziale c’è ancora. Ma il potenziale non basta. Il nostro sistema non sta sviluppando abbastanza grandi giocatori italiani, e non sta dando a abbastanza giovani giocatori il percorso, la crescita, i minuti e l’opportunità di cui hanno bisogno”.

"Non possiamo accettarlo. Non possiamo accontentarci dei ricordi, delle vecchie vittorie e della gloria passata. L’Italia ha prodotto genio nel calcio. Ma se vogliamo un altro Pirlo, un altro Baggio, un altro Nesta e un’altra grande generazione italiana, dobbiamo costruire l’ambiente che lo rende possibile. Per questo oggi lo dico chiaramente: il calcio italiano deve rivoluzionare le sue academy. Non migliorare un po’. Non fare piccoli aggiustamenti. Rivoluzionare. Ogni club in Italia deve guardare alla propria academy non come a un costo, ma come al cuore del club. Non come a un progetto secondario, ma come al futuro. Non come a un luogo per riempire rose, ma come a un luogo per costruire persone, giocatori, identità e valore".

"All’ACF Fiorentina, noi stiamo facendo la nostra parte. Mio padre ha costruito il Rocco B. Commisso Viola Park, il più grande centro sportivo calcistico in Italia e uno dei più grandi in Europa. Si estende su 77 acri e riunisce 20 squadre della Fiorentina, 12 campi regolamentari, due stadi, 12 padiglioni, suite residenziali per i giovani giocatori, strutture mediche e di recupero avanzate, sale di analisi tattica e tecnologia all’avanguardia. È stato costruito per un solo scopo: dare ai nostri giocatori, soprattutto ai nostri giovani giocatori, il miglior ambiente possibile per crescere. Anche le infrastrutture fanno parte della sfida. Se vogliamo sviluppare grandi giocatori italiani, dobbiamo dare ai giovani giocatori academy moderne, strutture migliori, percorsi più forti e l’ambiente quotidiano di cui hanno bisogno per crescere. I club devono guidare questo sforzo, ma anche le istituzioni e il governo devono sostenere lo sviluppo a lungo termine del calcio italiano".

“Ma gli edifici da soli non creano campioni. Un campo bellissimo non crea un altro Pirlo. La tecnologia da sola non crea un’altra generazione. Lo fanno le persone. Lo fanno gli allenatori. Lo fanno gli osservatori. Lo fanno gli insegnanti. Lo fanno gli standard, la cultura, la disciplina e l’opportunità. Ecco perché, nel 2026, la Fiorentina sta compiendo il passo successivo. Siamo concentrati sul rafforzamento della nostra academy e del nostro percorso di sviluppo giovanile. Stiamo investendo di più nelle persone che identificano i giovani talenti, insegnano ai giovani giocatori, analizzano i loro progressi, guidano la loro crescita e li aiutano a passare dal calcio giovanile verso la prima squadra. Il nostro obiettivo non è solo avere le migliori strutture. Il nostro obiettivo è costruire una delle migliori academy calcistiche al mondo, un luogo che aiuti i giovani giocatori italiani a diventare il futuro della Fiorentina e il futuro del calcio italiano”.