La Nazione: Scatta il piano 'squadra di livello' Nel mirino gli esterni e la difesa

Due pagine sulla Fiorentina, presenti stamani all'interno dell'inserto sportivo de La Nazione.

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In apertura: “Ferrari e Paratici di nuovo a Firenze Scatta il piano 'squadra di livello' Nel mirino gli esterni e la difesa”. Sottotitolo: “Da Udogie (complicato) a Dragusin fino al possibile innesto di Kanté, ecco la mappa del mercato”. Di spalla un commento: “Per pensare in grande il nuovo corso viola inizi con chiarezza”.

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Spazio ad un'intervista: “Amoruso incorona Grosso ”Con lui puoi ricostruire E terrei Kean e De Gea". Sottotitolo: “L'ex difensore viola a ruota libera tra mercato, futuro e il Mondiale senza l'Italia Sabato 27 il matrimonio con Afarin Mirzaei: ”Per me grande emozione e attesa". Di spalla: “Duello Parolo-Diamanti per il post Galloppa”.