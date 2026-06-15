Il giorno zero della Fiorentina: Il ritorno dagli Stati Uniti e le incombenze immediate della dirigenza

La settimana negli Stati Uniti dei dirigenti della Fiorentina, Fabio Paratici e Alessandro Ferrari è terminata. E' un po' un giorno zero questo per il club viola, perché una linea è stata tirata e i due, da oggi, saranno nuovamente a Firenze.

Il resoconto

Il resoconto di quanto è stato detto nel corso di questi giorni, ma anche che tipo di direzione prenderà il mercato estivo della Fiorentina, saranno i temi principali di un incontro con la stampa che dovrebbe tenersi a metà di questa settimana.

L'incontro con Grosso

Intanto Paratici incontrerà presto anche il nuovo allenatore viola, Fabio Grosso che ha voluto portare a Firenze per mettere la squadra su una nuova strada rispetto a quanto avvenuto nel corso dell'ultima stagione.