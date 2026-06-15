Scatta il triello, con tanto di ex viola in prima fila, per la successione di Galloppa

Per la sostituzione di Daniele Galloppa sulla panchina della Primavera della Fiorentina, il club viola è orientato a puntare su un ex calciatore di Serie A, ritiratosi da pochi anni e con un passato da centrocampista. Questo è quello che scrive stamani in merito, La Nazione.

I tre profili

E tra i profili oggetto di analisi figurano secondo il quotidiano locale, Marco Parolo, reduce dall'esperienza nell'Under-16 del Milan, Alessandro Diamanti, ex viola, che fino allo scorso novembre ha allenato l'Under-23 del Melbourne City in Australia, e il fiorentino Daniele Buzzegoli, fresco di promozione in Primavera 1 alla guida del Como Under-20.

Identikit tracciato

Nomi che sono diversi tra loro ma accomunati dall'identikit tracciato dal club: esperienza recente, idee nuove e soprattutto la capacità di accompagnare la crescita dei giovani talenti viola.