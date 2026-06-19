Grosso chiede Thorstvedt, Paratici ci prova. Il centrocampista vuole la Fiorentina
Tra i nomi caldi per il mercato della Fiorentina c'è anche quello di Kristian Thorstvedt, pupillo di Fabio Grosso, che lo ha avuto fino a qualche settimana fa al Sassuolo.
Richiesta di Grosso
Il centrocampista classe 1999 sarebbe una richiesta diretta del nuovo allenatore viola, che vorrebbe continuità nel suo centrocampo tra l'avventura in neroverde e quella fiorentina.
Volontà del giocatore
Il ds viola Paratici è al lavoro per cercare di limare ed abbassare di qualche milioni le richieste del Sassuolo, ma la Fiorentina può contare sulla volontà del giocatore di cambiare aria e approdare a Firenze.
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