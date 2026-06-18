Una priorità chiamata Thorstvedt. Ma il Sassuolo ha un tetto sotto il quale non vuole scendere
In mezzo al campo, la priorità di mercato per la Fiorentina continua a chiamarsi Kristian Thorstvedt.
L'unico dal Sassuolo?
II centrocampista norvegese del Sassuolo è uno dei pupilli del nuovo allenatore, Fabio Grosso, e potrebbe essere anche veramente l'unico giocatore del club emiliano a vestire la maglia viola nella prossima stagione.
Venti milioni
E' attualmente impegnato al Mondiale dove ha fatto una buona prestazione contro l'Iraq. E' pronto a una nuova esperienza, ma i neroverdi non intendono scendere sotto una valutazione di 20 milioni di euro.
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