Una priorità chiamata Thorstvedt. Ma il Sassuolo ha un tetto sotto il quale non vuole scendere

In mezzo al campo, la priorità di mercato per la Fiorentina continua a chiamarsi Kristian Thorstvedt.

L'unico dal Sassuolo?

II centrocampista norvegese del Sassuolo è uno dei pupilli del nuovo allenatore, Fabio Grosso, e potrebbe essere anche veramente l'unico giocatore del club emiliano a vestire la maglia viola nella prossima stagione.

Venti milioni

E' attualmente impegnato al Mondiale dove ha fatto una buona prestazione contro l'Iraq. E' pronto a una nuova esperienza, ma i neroverdi non intendono scendere sotto una valutazione di 20 milioni di euro.