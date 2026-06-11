Grosso chiama Thorstvedt? La Fiorentina però ha comprato Brescianini e deve scegliere

È quello del norvegese Kristian Thorstvedt il primo nome sulla lista della Fiorentina per il centrocampo in vista della prossima stagione. Dopo l'arrivo in panchina di Fabio Grosso, che ha firmato un contratto fino al 2028, il club viola è al lavoro per costruire una rosa competitiva ed anche il centrocampo è in discussione, in ogni suo elemento.

Un pallino di Grosso

Thorstvedt, classe 1999, è particolarmente apprezzato dal nuovo allenatore della Fiorentina, che lo considera un elemento ideale per il proprio progetto, avendo già lavorato con lui al Sassuolo. Nell'ultima stagione il giocatore scandinavo ha confermato le sue qualità con la maglia neroverde, mettendo a referto 4 gol e 4 assist e offrendo tante prestazioni convincenti.

E Brescianini?

La Fiorentina però ha appena acquisto Marco Brescianini dall’Atalanta: classe 2000, mancino come Thorstvedt, un po’ meno incursore ma più fisico, un po’ più centrale puro di centrocampo che mezzala, ma molto paragonabile come profilo e caratteristiche. Possibile che la Fiorentina scelga di salutare ‘subito’ Brescianini per far spazio ad un centrocampista con attitudini molto simili?