Brescianini: "La Fiorentina è una tappa centrale della mia carriera. Il gruppo ha saputo reagire, ma i tifosi viola..." - FOTO

A quasi una settimana dall'ultima sfida casalinga contro l'Atalanta, e la fine ufficiale della stagione, anche il centrocampista viola Marco Brescianini ha voluto fare un bilancio dei suoi primi sei mesi a Firenze. Diventato a tutti gli effetti un giocatore della Fiorentina dopo il raggiungimento della salvezza, ha affidato ai social il suo messaggio per i tifosi viola:

“La Fiorentina è una tappa centrale della mia carriera”

“Dal primo giorno a Firenze l’obiettivo è stato chiaro: integrarsi rapidamente e ripagare la fiducia dell’ambiente con il massimo dell’impegno in campo e la dovuta serietà fuori dal terreno di gioco. La Fiorentina rappresenta una tappa centrale del mio percorso professionale e il mio obiettivo è crescere qui, continuando a dare il massimo per questo club”.

“Il gruppo ha saputo reagire, ma un ringraziamento va ai tifosi”

Ha anche aggiunto: “L’annata calcistica ha presentato diverse complessità e ostacoli non previsti, ma il gruppo ha saputo reagire con compattezza, professionalità e lo spirito giusto nei momenti chiave.Alla fine i risultati hanno dato ragione al lavoro svolto e l’obiettivo stagionale è stato raggiunto. Un ringraziamento va ai tifosi per il costante supporto lungo tutto il campionato”.