Sfuma l'obiettivo viola per la fascia destra? Ceccarini: "Norton-Cuffy sempre più vicino al Napoli"
Il terzino destro del Genoa Norton-Cuffy era stato messo sotto la lene d'ingrandimento dai dirigenti della Fiorentina come possibile sostituto del partente Dodò. Nelle ultime ore però il Napoli sembra aver fatto dei passi decisivi.
Sorpasso decisivo?
Secondo quanto ha rivelato l'esperto di mercato Niccolò Ceccarini, il Napoli avrebbe messo la freccia sulla Fiorentina per l'esterno destro inglese.
Sempre più Napoli
“Norton Cuffy sempre più Napoli”, scrive infatti Ceccarini in un breve quanto chiaro post su X. I viola adesso sono costretti a svolgere lo sguardo altrove per ricostruire la fascia destra.
💬 Commenti