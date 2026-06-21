Contatti tra Fiorentina e Napoli per Lang. Anche Dodô rientra nell'affare? I dettagli
Il Corriere del Mezzogiorno in edicola questa mattina si sofferma sul futuro di Noa Lang, attaccante del Napoli che sta per rientrando dal prestito al Galatasaray.
Nuovo tentativo?
La Fiorentina starebbe valutando di fare un nuovo tentativo per l'esterno olandese, tramite un prestito, una formula già presa in considerazione nei mesi scorsi.
Contatti avviati
I contatti tra le società sarebbero già stati avviati, ma prima di qualsiasi decisione sarà necessario il via libera di Massimiliano Allegri, chiamato a valutare Lang durante il ritiro estivo. Occhio anche al possibile intreccio di mercato con Dodo, che piace ai partenopei.
💬 Commenti (1)