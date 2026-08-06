Antognoni: "O mi prendono in giro o pensano che io sia bischero, il comunicato del presidente mi ha fatto imbestialire"

Giancarlo Antognoni non parla a Firenze ma lo ha fatto eccome ad Arcola, in provincia di La Spezia, dove è stato protagonista del Premio Coriolano.

“Firenze il mio scudetto”

“Ho iniziato la gavetta a 15 anni in Serie D - ha ricordato l'ex calciatore e dirigente viola - Mi prese il Torino, che mi mandò ad Asti: tre anni in mezzo alla nebbia. Poi, a 18 anni, arrivò la Fiorentina e fu la scelta migliore della mia vita. Io mi sono innamorato di Firenze e della sua gente, che ancora oggi mi dimostra un affetto incredibile per essere sempre rimasto. Ho poche vittorie nel mio palmares, ma Firenze è il mio scudetto”.

“Pensano che sia un bischero”

Nelle frasi, riportate da cittadellaspezia.com ci sono anche i passaggi dedicati ai rapporti con l'attuale proprietà gigliata: "Sono andato via dalla Fiorentina per problemi con la proprietà. Dopo cinque anni leggo un comunicato in cui si parla del ritiro della mia maglia. O mi prendono in giro o pensano che io sia bischero. Io mi metto sempre a disposizione, ma queste situazioni non le accetto. La partecipazione al centenario? Cinque anni fa mi ero ripromesso di non esserci. La proprietà è sempre la stessa e non cambio idea. Quel comunicato del presidente mi ha fatto imbestialire”.