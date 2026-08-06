Polverosi: "Mastantuono è un giocatore baggesco. Antognoni chiude per sempre la sua storia viola"

Il giornalista del Corriere dello Sport-Stadio, Alberto Polverosi, ha dedicato il suo commento pubblicato stamani sul proprio giornale a due storie che si incrociano all'interno della Fiorentina.

“Una storia si chiude, l'altra si apre”

“A Firenze è il giorno dei due 10 - ha scritto - Quello storico, Giancarlo Antognoni, rifiuta l’invito di Commisso e chiude per sempre la sua storia viola, quello giovane, Franco Mastantuono, ne apre un’altra, di storia, che i fiorentini sognano bella come una favola”.

In viola un giocatore baggesco

Sull'argentino: “Mastantuono è un giocatore che ha tutto per far innamorare i fiorentini. È baggesco (non Baggio, per ora solo baggesco), ha quella fantasia che mette a sedere gli avversari e fa saltare in piedi i tifosi, ha un sinistro che incanta, una tecnica fantastica, ha il senso del gol, dell’assist e della giocata”.