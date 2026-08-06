Il grande ritorno del 'colpo da aeroporto', l'uomo a cui dare le chiavi della città

Era dato in partenza già ieri, molto probabilmente invece arriverà oggi, Schengen o non Schengen, il nuovo acquisto della Fiorentina, Franco Mastantuono.

Prelevato dal Real Madrid, arriva con la formula del prestito secco, come vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri, senza diritto di riscatto, recompra, o percentuali su future rivendite e con l'ingaggio da 3,5 milioni di euro netti a stagione, più o meno condiviso tra le due società.

La ciliegina

L'occasione (o la ciliegina come viene definita in ambienti vicini alla società viola) è stata colta così, in questa maniera da parte di Fabio Paratici e degli uomini mercato gigliato.

Il colpo da aeroporto

Però è finalmente tornato a Firenze, per utilizzare un termine coniato dal buon Costantino Nicoletti, un ‘colpo da aeroporto’ uno di quei giocatori che può infiammare un'intera piazza. Uno che, se dice di girare a pieno regime, può regalare grandi colpi e, di conseguenza, anche grandi gioie. E siamo certi che saranno in diversi a recarsi a Peretola ad attendere l'arrivo del giocatore al momento del suo atterraggio in terra fiorentina.

Le chiavi della città

Benvenuto Franco, sta a te ora meritarti le chiavi di questa città che ha tanta voglia di entusiasmarsi dopo una stagione, l'ultima, ricca solo di amarezze e che per poco non stava per terminare con una tragedia sportiva come la retrocessione in B.