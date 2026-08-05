Nessuna clausola né percentuali sulla rivendita: un anno a Firenze, poi Mastantuono sarà tutto del Real Madrid

E' il giorno di Franco Mastantuono, clamoroso colpo di mercato della Fiorentina che proprio nelle scorse ore si è sbloccato definitivamente dopo giorni di intense trattative con il Real Madrid. Il talento classe 2007 arriva in prestito secco, senza diritto di riscatto né percentuali sulla futura rivendita.

Nessuna clausola

Il Real Madrid considera infatti Mastantuono parte del proprio progetto e punta a riaverlo a disposizione nell'estate 2027. Per questo, la Fiorentina fa sapere che non esiste alcuna clausola che permetterebbe di allungare il prestito di un ulteriore anno in caso di qualificazione in Europa. Intanto il talento argentino stamattina si è allenato in palestra e nelle prossime ore volerà verso Firenze.