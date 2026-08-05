Ora è tutto a posto: Mastantuono arriva alla Fiorentina
Tutto risolto tra la Fiorentina e il Real Madrid, Franco Mastantuono arriva in viola.
La trattativa portata avanti dal club gigliato, in particolare nel corso delle ultime ore, ha dato frutti. Il talento argentino arriva a Firenze, sia pur in prestito secco.
Scrive l'insider di mercato, Fabrizio Romano che “un accordo è stato raggiunto con il Real Madrid questa mattina" e che “Mastantuono tornerà al Real Madrid nel giugno 2027”.
Niente diritto di riscatto, controriscatti dunque, bensì la possibilità di vederlo all'opera per una stagione.
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