Il punto sul mercato: arriva Mastantuono, una sola stagione per conquistare Firenze. E Paratici non ha alcuna intenzione di fermarsi

Questo mercoledì 5 agosto verrà ricordato come una giornata importante nel mercato estivo della Fiorentina. Questa mattina infatti è arrivata la svolta definitiva sul fronte Mastantuono, e quindi la notizia dell'intesa tra viola e Real Madrid per il prestito del calciatore.

A Firenze per una sola stagione

Un prestito secco che non prevede clausole particolari (la Fiorentina ha smentito l'ipotesi di un prolungamento del prestito in caso di qualificazione in Europa) né percentuali sulla futura rivendita. Il Real Madrid, che pagherà la maggior parte dello stipendio, vuole mantenere il controllo totale sul talento argentino ed essere sicuro di riaverlo al Bernabeu la prossima estate.

Due giovani uscite

Mastantuono è atteso a Firenze in queste ore e nei prossimi giorni effettuerà le consuete visite mediche prima di firmare il suo nuovo contratto con la Fiorentina. In attesa del suo arrivo, la giornata di oggi ha fatto registrare novità anche sul fronte delle uscite: ufficiale il prestito di Deli all'Empoli (con diritto di riscatto e controriscatto a favore della Fiorentina), mentre Gabriele Conti andrà al Perugia.

Paratici inarrestabile

Attenzione a ciò che ci riserveranno i prossimi giorni: Paratici dovrà lavorare molto sulle uscite ma sul fronte entrate non è escluso un altro colpo importante. L'arrivo di Mastantuono, infatti, non preclude un esterno di alto livello e sembrerebbe che il ds viola stia lavorando in tal senso per un acquisto a titolo definitivo.