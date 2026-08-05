Preso Mastantuono, Paratici non si ferma: la Fiorentina sta cercando un esterno di alto livello

Non solo il mercato in entrata della Fiorentina non è ancora finito, d'altronde mancano ancora degli innesti in alcuni reparti, ma non sono finiti nemmeno i grandi colpi di Paratici.

Un altro grande colpo

L'esperto di mercato Matteo Moretto, infatti, parlando di Mastantuono ha detto che la Fiorentina sta cercando un altro esterno di alto livello, da prendere in questo caso a titolo definitivo. Nei giorni scorsi erano emersi soprattutto i nomi di Soulé e Philogene: vedremo se uno dei due prenderà quota oppure se Paratici ci sorprenderà di nuovo.