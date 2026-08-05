UFFICIALE: Deli è un nuovo calciatore dell'Empoli. La formula dell'operazione

In questi giorni la stragrande maggioranza dei calciatori della Fiorentina che l'anno scorso hanno vinto lo scudetto Primavera stanno partendo, perlopiù in prestito, verso altri lidi per fare le loro prime esperienze nel calcio dei grandi.

Deli all'Empoli

Uno degli upgradi principali è quello di Lapo Deli che - ed è arrivata l'ufficialità proprio in questi minuti - sarà un nuovo calciatore dell'Empoli e disputerà quindi il campionato di Serie B. Il centrocampista classe 2006 vestirà la maglia azzurra in prestito, con diritto di riscatto e controriscatto in favore della Fiorentina.