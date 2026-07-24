Tutto pronto per la prima esperienza di Deli tra i professionisti: su di lui gli occhi di una squadra di Serie B

Dopo aver ben figurato nella prima amichevole contro il Gubbio, un giovane della Fiorentina è stato adocchiato in cadetteria, dove potrebbe giocare l'anno prossimo in prestito.

Tutto definito

Lo riporta La Nazione: l'Empoli avrebbe infatti messo gli occhi su Lapo Deli, centrocampista della Primavera viola. La trattativa per il prestito sarebbe in fase avanzata e, secondo il quotidiano, l'intesa potrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Lanciato tra i grandi

Regista, classe 2006, andrebbe a sistemarsi perfettamente nel 3-5-2 che mister Pagliuca ha in mente per il suo Empoli come vertice basso. Per Deli si tratterebbe della prima esperienza tra i professionisti.