Adani: "Mastantuono è il sogno, l'essenza vera del calcio. Paratici ha compreso perfettamente lo spirito del popolo viola"

L'ex difensore della Fiorentina Daniele Adani ha commentato l'acquisto di Franco Mastantuono sul proprio canale Instagram: “L'operazione messa a segno da Paratici è un capolavoro, perché va oltre il valore del calciatore. Prendere questo ragazzo significa conoscere a pieno il popolo viola, comprendere dal punto di vista umano e calcistico lo spirito del fiorentino”.

“Paratici ha regalato un sogno”

“E' la consapevolezza - continua Adani - di un'operazione capace di parlare al cuore e alla mente del tifoso viola. E' arte, bellezza, rispetto. Il popolo fiorentino è intelligente: sa che difficilmente la Fiorentina potrà conquistare un titolo, quindi quello che pretende è un'emozione e il rispetto per la propria storia. Un dono che vada oltre il calcio, fuori dagli standard, che faccia sognare. Paratici ha regalato un sogno ai tifosi, e quel sogno si chiama Franco Mastantuono”.