Graziani: "Ho già parlato con Antognoni, ci stiamo lavorando. Sono convinto che non mancherà per il centenario. Bel gesto della Fiorentina"

L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Francesco Graziani ha parlato a Radio Bruno Toscana: “La strategia di mercato è una speranza, non una certezza. L'impatto di prendere calciatori dal Real Madrid è positivo, essere dentro quelle realtà significa che hai delle qualità. Tanti di quei calciatori, pur avendo enormi chance, hanno fallito… Anche l'anno scorso ci ha regalato tanto entusiasmo, poi vi ricordate com'è andata a finire? La costruzione della squadra sta regalando tantissime emozioni, però poi bisogna vedere tutto sul campo. Perché è lui il giudice unico”.

“Lasciamo il giudizio al campo. Antognoni? Ci ho parlato e…”

Antognoni? “Ho già parlato con lui, ora stringeremo i tempi. Alla fine sono convinto e sereno, Giancarlo sa che non può mancare a un appuntamento di questo livello. Non è stato un giocatore della Fiorentina, è la Fiorentina. Al di là di tutto ciò che è successo in questi anni, tra ripicche e delusioni, lui non può mancare il 29. Nei prossimi giorni glielo ripeterò”.

“Ci stiamo lavorando, in cuor mio so che il 29 Giancarlo ci sarà”

“Lui si sente una persona ferita per alcune situazioni successe, ma quella kermesse non c'entra nulla con il passato. In cuor mio sono convinto che Giancarlo quella sera ci sarà. Ci stiamo lavorando. Il gesto che ha fatto la Fiorentina per ricordargli il suo valore è stato bello. Poi le incomprensioni e le arrabbiature fanno parte di questo mondo, ma quel giorno c'è la Fiorentina”.