Brovarone: "La Fiorentina ha convinto giocatori top anticipando una concorrenza d'élite. Paratici? C'è da imparare, è un mercato affascinante"

Sulla situazione attuale in casa Fiorentina, l'intermediario di mercato Bernardo Vitale Brovarone è intervenuto a Radio Bruno Toscana cominciando da Mastantuono: “Inutile stare a parlare delle condizioni della trattativa. Secondo me il vero segnale che esce da qui è che la concorrenza era reale e d'élite. La Fiorentina è riuscita ad anticipare club di altissimo livello, muovendosi con tempestività e argomenti convincenti. Lui, Atta e Oulai hanno scelto Firenze”.

“Tante situazioni accattivanti e gratificanti per la Fiorentina. Imparo da Paratici”

Su Paratici: “Si sa già cosa ne penso, non voglio accentrare sempre tutto su di lui ma è lui il responsabile primo di questo cambio di rotta. Molto spesso indovina proprio il cuore della trattativa e lo centra in pieno. Siamo tutti molto felici, stanno accadendo tante tante situazioni, tutte accattivanti e tutte gratificanti. Da Paratici imparo ed è bellissimo vedere come sta costruendo la squadra, pensare alle caratteristiche dei calciatori per trovare complementarità”.

“Mastantuono ragazzo duttile e coraggioso. Col Real Madrid…”

Che ruolo ha l'argentino? “Può svolgere più compiti. Sta sulla trequarti, può fare l'esterno d'attacco e all'occorrenza anche il centravanti, da falso nueve. Si accentra molto in area e fa mobilitare molto bene il gioco offensivo. Ancora una volta il sangue argentino si consacra, ha tanto coraggio e in campo lo percepisci. Il Real Madrid, poi, è una società con cui puoi sempre ri-negoziare se hai i rapporti giusti”.