Bucchioni: “Mercato intelligente ma da completare, Paratici di spessore assoluto. Oulaï potrà portare grande plusvalenza”

A Radio Sportiva è intervenuto il giornalista e direttore di Italia7 Enzo Bucchioni, che è stato interpellato anche sull’operato sul mercato della Fiorentina finora.

‘Arrivati calciatori di qualità, si pensa al futuro’

“Il mercato della Fiorentina è di grande intelligenza e sta portando alla costruzione di una squadra completamente nuova come idea di calcio. Sono arrivati calciatori con qualità tecnica, personalità, giovani, si sta investendo pensando anche al futuro, ad una squadra che può aprire un ciclo. Dal punto di vista tattico ci sono calciatori capaci di giocare in più zone del campo. Oulaï è stato pagato molto, oggi è un ragazzino ma può essere un grande giocatore con cui andare a fare una grossa plusvalenza, se proseguire la propria crescita”.

‘Mercato da completare, ma…’

“C’è da capire cosa accadrà nella zona offensiva del campo. Stiamo cercando di capire se Grosso vorrà fare il 4-3-3, e allora mancherebbero gli esterni. Nelle ultime amichevoli però si è giocato col 4-3-2-1, con Atta da trequartista dietro una punta… Il mercato è da completare, ma Paratici ha dimostrato di essere un dirigente di esperienza e assoluto spessore internazionale, sta trattando calciatori per la Fiorentina col Real Madrid, non è da tutti”.