Grosso: "Oulai e Fagioli insieme, perché no? Mi piace avere giocatori di qualità in campo"

KLAGENFURT - L'allenatore della Fiorentina, Fabio Grosso ha parlato dopo la partita pareggiata 2-2 contro il Real Madrid.

“Abbiamo fatto una bella tournée - ha detto - ci siamo allenati e sono molto contento. Stiamo mettendo delle basi per fare una bella stagione".

Sul modulo

"Ho voluto provare a dare continuità a qualche ragazzo, ho provato a mettere tutti nelle posizioni più consone. Abbiamo fatto una bella settimana di lavoro, adesso riposiamo un po’ e poi torniamo subito all’opera!.

Oulai-Fagioli

“Oggi Oulai ha preso una botta altrimenti li avrei fatti giocare assieme quando ho messo Nicolò. Lavorando puoi scoprire qualcosa che prima non avresti mai immaginato. Sono giocatori che sanno giocare bene a calcio, anche se la squadra deve avere equilibiro. A me piace avere giocatori che sanno fare bene col pallone”.

Valdepenas

“Con Mourinho non abbiamo parlato del calciatore. Ci ho fatto due chiacchiere prima ha già mostrato quelle che possono essere le sue qualità in campo. Abbiamo visto gli avversari che sono di grande livello. Per fortuna siamo entrati nella partita, ma dobbiamo crescere".