Oulai risponde al giornalista che ha accusato la sua famiglia: "Hai finito con gli altri e ora arrivi a me? Bisogna tirare fuori le prove"

Con un post sul proprio account X, il giornalista sportivo francese Romain Molina ha sollevato dubbi sul trasferimento di Oulai alla Fiorentina, ritenendo che la famiglia dell'ivoriano abbia truffato ‘diversi agenti’ per una firma che non è poi arrivata. Oggi, è arrivata la risposta del centrocampista ivoriano.

La risposta dell'ivoriano

Tramite il proprio account Snapchat, Oulai ha così commentato la notizia: “Aspetta, hai finito con gli altri e ora arrivi a me, eh? Comunque, bisogna tirare fuori le prove tutte insieme: non c'è bisogno di aspettare, ti risponderò subito”. La storia è stata poi cancellata dopo pochi minuti, ma il messaggio rimane chiaro.

La risposta di Oulai sul proprio account Snapchat

Una storia, quindi, che sembra destinata a durare: vedremo i prossimi passi del giornalista e se emergeranno novità di rilievo, su un trasferimento a dir poco sui generis.